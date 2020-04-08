Выпуск новостей за 10:00: Вспышка на Днепропетровщине. Рекордная смертность в США
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10:00 – в Днепропетровской области в городе Первомайск собрания баптистов привели к вспышке коронавируса. За прошедшие сутки в США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса – 1736 человек.
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