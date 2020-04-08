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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 10:00: Вспышка на Днепропетровщине. Рекордная смертность в США

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10:00 – в Днепропетровской области в городе Первомайск собрания баптистов привели к вспышке коронавируса. За прошедшие сутки в США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса – 1736 человек.

      Также в выпуске:

      13 лет тюрьмы за госизмену. Такой приговор вынес Шевченковский суд полковнику Ивану Безъязыкову за сотрудничество с боевиками.

      На Буковине за три недели количество инфицированных коронавирусом возросло в 90 раз.

      Украина приблизилась к пику распространения Covid-19. Заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

      Первую смерть от коронавируса зафиксировали на оккупированной территории Донбасса. Умер пациент в больнице оккупированного города Амвросиевка.

      Во Львове погиб рок-музыкант, лидер группы "Лесик Бенд" Александр Дацюк. Его на остановке общественного транспорта двумя ударами в сердце убил бездомный.

       

      Теги: Новости Днепра Новости США Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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