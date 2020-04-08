Выпуск новостей за 10:00: Вспышка на Днепропетровщине. Рекордная смертность в США

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10:00 – в Днепропетровской области в городе Первомайск собрания баптистов привели к вспышке коронавируса. За прошедшие сутки в США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса – 1736 человек.

Также в выпуске: 13 лет тюрьмы за госизмену. Такой приговор вынес Шевченковский суд полковнику Ивану Безъязыкову за сотрудничество с боевиками. На Буковине за три недели количество инфицированных коронавирусом возросло в 90 раз. Украина приблизилась к пику распространения Covid-19. Заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Первую смерть от коронавируса зафиксировали на оккупированной территории Донбасса. Умер пациент в больнице оккупированного города Амвросиевка. Во Львове погиб рок-музыкант, лидер группы "Лесик Бенд" Александр Дацюк. Его на остановке общественного транспорта двумя ударами в сердце убил бездомный.