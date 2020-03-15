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      Выпуск новостей за 11:00: Выборы нардепа на Харьковщине. Запрет на путешествия

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 11:00 – на Харьковщине в избирательном округе 179 стартовали промежуточные выборы народного депутата. Вакантное место появилось после назначения нардепа Алексея Кучера губернатором Харьковщины. Кабмин призывает украинцев не путешествовать за границу и между городами Украины. Все для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Также в выпуске:

      В России верующие выстроились в очередь, чтобы поцеловать икону Иоанна Крестителя. Россиян даже не остановила опасность заражения коронавирусом.

      Часть заблокированных в Италии украинцев пропустили в Словению. Автобусы стояли заблокированными на границе еще с пятницы.

      Авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границ Украины.

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      Теги: Новости Харькова Выпуск новостей
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