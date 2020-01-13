Выпуск новостей за 14:00: Годовщина теракта под Волновахой. Контрабанда в Одесской области

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 14:00 – 5 лет назад российские наемники совершили кровавый теракт под Волновахой. Они коварно расстреляли пассажирский автобус "Златоустовка – Донецк". Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что в Одесской области таможенники изъяли миллионную контрабанду кубиков Рубика. Через границу хотели переправить аж 8 тысяч головоломок

Также в выпуске: Секретарь СНБО сообщил, что самолет Минобороны вернется из Ирана, когда будет возможность забрать оттуда тела всех погибших граждан Украины. На Днепропетровщине спасатели достали из водоема автомобиль "Тойота Ланд Крузер". Все, кто находился в машине, погибли. Офис генпрокурора начал досудебное расследование в отношении экс-главы ГБР Романа Трубы. Такую информацию обнародовал нардеп Алексей Гончаренко. На Филиппинах проснулся вулкан Таал и начал выбрасывать столбы дыма и пепла. Из-за этого могут эвакуировать примерно 200 тысяч человек.