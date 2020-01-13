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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 14:00: Годовщина теракта под Волновахой. Контрабанда в Одесской области

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 14:00 – 5 лет назад российские наемники совершили кровавый теракт под Волновахой. Они коварно расстреляли пассажирский автобус "Златоустовка – Донецк". Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что в Одесской области таможенники изъяли миллионную контрабанду кубиков Рубика. Через границу хотели переправить аж 8 тысяч головоломок

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      Теги: Новости Украины Контрабанда Новости Одессы Трагедия в Волновахе Выпуск новостей
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