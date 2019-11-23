Выпуск новостей за 15:00: Гололед во Львове. Нападение на активистов в Днепре
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 15:00 – ночью во Львове начал падать дождь и из-за мороза все сковало льдом. Последствия гололеда пугают: под травм-пунктами очереди, а на дорогах – аварии и пробки. В Днепре неизвестные мужчины в балаклавах жестоко избили двух членов общественной организации "Сообщество активной молодежи".
Также в выпуске:
Из-за слоя льда на асфальте со взлетной полосы сошел самолет во Львове.
Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии.
Сегодня в Украине вспоминают жертв Голодомора.
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