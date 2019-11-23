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      Выпуск новостей за 15:00: Гололед во Львове. Нападение на активистов в Днепре

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 15:00 – ночью во Львове начал падать дождь и из-за мороза все сковало льдом. Последствия гололеда пугают: под травм-пунктами очереди, а на дорогах – аварии и пробки. В Днепре неизвестные мужчины в балаклавах жестоко избили двух членов общественной организации "Сообщество активной молодежи".

      Также в выпуске:

      Из-за слоя льда на асфальте со взлетной полосы сошел самолет во Львове.

      Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии.

      Сегодня в Украине вспоминают жертв Голодомора.

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      Теги: Новости Львова Непогода в Украине Выпуск новостей Новости Днепра
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