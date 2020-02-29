Выпуск новостей за 15:00: Смерть на дне рождения блогера. Взрыв в Днепре

В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 15:00 – в Москве празднование дня рождения блогера Екатерины Диденко закончилось смертью мужа именинницы. Еще четверо гостей сейчас находятся в больнице с химическими ожогами и отравлением. Взрывом в Днепре ребенку оторвало руку. Несчастный случай произошел утром в одном из спальных районов города.

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В Украине сейчас не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В последний день февраля синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду на большей части территории страны.

В Харькове объявили подозрение 56 участникам конфликта на рынке "Барабашово".