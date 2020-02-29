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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 15:00: Смерть на дне рождения блогера. Взрыв в Днепре

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 15:00 – в Москве празднование дня рождения блогера Екатерины Диденко закончилось смертью мужа именинницы. Еще четверо гостей сейчас находятся в больнице с химическими ожогами и отравлением. Взрывом в Днепре ребенку оторвало руку. Несчастный случай произошел утром в одном из спальных районов города.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Днепра Выпуск новостей
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