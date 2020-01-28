Выпуск новостей за 16:00: Карантин в Черкассах. Мужчина с гранатой в Харькове

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 16:00 – сейчас в Черкассах все школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Количество больных там резко выросло еще на прошлой неделе. Тогда закрыли 50 классов в различных школах. В метро Харькова правоохранители обнаружили у одного из пассажиров гранату. 39-летний житель поселка Васищево держал боеприпас в кармане куртки.

Также в выпуске: В Брюсселе сегодня началось шестое заседание Совета ассоциации "Украина-ЕС". Это первое заседание, в котором примет участие новый состав украинского правительства и Еврокомиссии. В эфире одного из итальянских общественных телеканалов Украину назвали "Малой Россией". Украинское посольство требует исправления. От китайского коронавируса умерло более 100 человек. Еще 4000 человек под наблюдением врачей. Многие страны отозвали своих послов из Поднебесной, чтобы не подвергать их жизни угрозе.