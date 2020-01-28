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      Выпуск новостей за 16:00: Карантин в Черкассах. Мужчина с гранатой в Харькове

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 16:00 – сейчас в Черкассах все школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Количество больных там резко выросло еще на прошлой неделе. Тогда закрыли 50 классов в различных школах. В метро Харькова правоохранители обнаружили у одного из пассажиров гранату. 39-летний житель поселка Васищево держал боеприпас в кармане куртки.

      Также в выпуске:

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      От китайского коронавируса умерло более 100 человек. Еще 4000 человек под наблюдением врачей. Многие страны отозвали своих послов из Поднебесной, чтобы не подвергать их жизни угрозе.

       

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      Теги: Новости Черкасс Новости Харькова Выпуск новостей
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