Выпуск новостей за 17:00: Взрыв гранаты в Харькове. Репетиция инаугурации Зеленского

В выпуске новостей за 19 мая состоянию на 17:00 – в результате взрыва гранаты в Харькове двое мужчин погибли, еще один с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу. На месте работают следователи. Откуда у мужчин взялась граната и что между ними произошло – неизвестно. Возле Верховной Рады проходит репетиция инаугурации Владимира Зеленского.

Также в выпуске: В Киев прилетел советник и бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов. В Египте военные задержали нефтяной танкер с 17 украинцами на борту. Напряжение между США и Ираном: может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в ядерную войну. Вице-канцлер Австрии Гайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за связи с русскими.

Источник: 24 канал