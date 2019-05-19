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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 17:00: Взрыв гранаты в Харькове. Репетиция инаугурации Зеленского

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 мая состоянию на 17:00 – в результате взрыва гранаты в Харькове двое мужчин погибли, еще один с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу. На месте работают следователи. Откуда у мужчин взялась граната и что между ними произошло – неизвестно. Возле Верховной Рады проходит репетиция инаугурации Владимира Зеленского.

      Также в выпуске:

      В Киев прилетел советник и бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов.

      В Египте военные задержали нефтяной танкер с 17 украинцами на борту.

      Напряжение между США и Ираном: может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в ядерную войну.

      Вице-канцлер Австрии Гайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за связи с русскими.

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      Теги: Инаугурация Зеленского Жертвы Новости Харькова Взрыв Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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