Выпуск новостей за 17:00: Взрыв гранаты в Харькове. Репетиция инаугурации Зеленского
В выпуске новостей за 19 мая состоянию на 17:00 – в результате взрыва гранаты в Харькове двое мужчин погибли, еще один с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу. На месте работают следователи. Откуда у мужчин взялась граната и что между ними произошло – неизвестно. Возле Верховной Рады проходит репетиция инаугурации Владимира Зеленского.
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Источник: 24 канал
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