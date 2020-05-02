Выпуск новостей за 9:00: Авиакатастрофа под Днепром. Новый посол США в Украине
В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 9:00 – частный легкомоторный самолет упал неподалеку от аэродрома Каменка под Днепром в безлюдной местности. В салоне находился пилот, который был опытным инструктором, и его 19-летний пассажир. Оба погибли на месте. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал нового посла в Украине. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.
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