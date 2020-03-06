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      Выпуск новостей за 9:00: Дезинфекция вагонов метро в Харькове. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 9:00 – в Харькове дезинфицируют вагоны метро, чтобы помешать распространению заболеваний. Обрабатывать будут все вагоны дважды в день специальными смесями. На передовой не прекращается огонь. Вследствие обстрелов один военный получил ранения, а еще двое контузию.

      Также в выпуске:

      Из-за угрозы распространения смертоносной инфекции, на Буковине с сегодняшнего дня вынужденные каникулы. Карантин ввели по всей Черновицкой области до 22 марта.

      Занять место Руслана Рябошапки может нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, который был одним из юристов "95-го квартала".

      Во Франции скоростной поезд Париж-Страсбург сошел с рельсов.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Харькова Выпуск новостей
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