Выпуск новостей за 9:00: Дезинфекция вагонов метро в Харькове. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 9:00 – в Харькове дезинфицируют вагоны метро, чтобы помешать распространению заболеваний. Обрабатывать будут все вагоны дважды в день специальными смесями. На передовой не прекращается огонь. Вследствие обстрелов один военный получил ранения, а еще двое контузию.

Также в выпуске: Из-за угрозы распространения смертоносной инфекции, на Буковине с сегодняшнего дня вынужденные каникулы. Карантин ввели по всей Черновицкой области до 22 марта. Занять место Руслана Рябошапки может нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, который был одним из юристов "95-го квартала". Во Франции скоростной поезд Париж-Страсбург сошел с рельсов.