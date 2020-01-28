Выпуск новостей за 9:00: Распространение коронавируса. Пожар в Одессе

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 9:00 – во Львове госпитализировали студента, который вернулся с учебы из Китая. Его разместили в отдельный бокс и исследуют состояние здоровья. Подтверждения, что парень болен короновирусом пока нет – говорят медики. В Одессе пожар охватил жилой дом. Огонь вспыхнул на чердаке и крыше несколькоэтажки в центре города. Пришлось эвакуировать жителей.

Также в выпуске: Российские наемники продолжают стрелять из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Мужчина, который спровоцировал в баре Киева конфликт и подстрелил одного из посетителей, оказался командиром разведки незаконного вооруженного формирования "ОПЛОТ". Украинские разведчики захватили в плен пророссийского наемника на Донбассе.