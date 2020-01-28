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      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      Выпуск новостей за 9:00: Распространение коронавируса. Пожар в Одессе

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 9:00 – во Львове госпитализировали студента, который вернулся с учебы из Китая. Его разместили в отдельный бокс и исследуют состояние здоровья. Подтверждения, что парень болен короновирусом пока нет – говорят медики. В Одессе пожар охватил жилой дом. Огонь вспыхнул на чердаке и крыше несколькоэтажки в центре города. Пришлось эвакуировать жителей.

      Также в выпуске:

      Российские наемники продолжают стрелять из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

      Мужчина, который спровоцировал в баре Киева конфликт и подстрелил одного из посетителей, оказался командиром разведки незаконного вооруженного формирования "ОПЛОТ".

      Украинские разведчики захватили в плен пророссийского наемника на Донбассе.

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      Теги: Пожар Новости Одессы Новости Львова Выпуск новостей
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