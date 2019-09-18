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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. Буллинг в училище во Львове

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 9:00 – за эти сутки один военный погиб, еще двое – получили ранения. Всего на фронте зафиксировали 11 обстрелов со стороны боевиков. Настоящая дедовщина с побоями и угрозами – во львовском училище старшекурсники били студентов младших курсов. В сети появилось видео драки. Известно, что трое нападавших уже не впервые нарушают дисциплину.

      Также в выпуске:

      Впервые в Украине суд запретил использовать животных в стационарном цирке Одессы.

      Львовская ОГА установила дорожные указатели для иностранных туристов с ошибками в переводе.

      Из-за пожара в доме экс-главы НБУ Гонтаревой генпрокурор Рябошапка созывает прокуроров и следователей на совещание.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Львова Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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