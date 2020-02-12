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      Выпуск новостей за 9:00: Зарплаты министров за январь. Инклюзивное ателье во Львове

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 9:00 – Кабмин обнародовал данные о зарплате министров за январь. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 68 тысяч гривен. Самую низкую зарплату насчитали министру Дмитрию Дубилету – около12,5 тысяч. Первое в Украине инклюзивное ателье появилось во Львове. Его работницами являются женщины с инвалидностью. Они шьют постель, платья и платки.

      Также в выпуске:

      В одном из госпиталей Уханя медики в спецкостюмах танцевали с пациентами, у которых диагностировали коронавирус. Устроили такое развлечение, чтобы поднять настроение больным.

      В Северной Македонии одобрили вступление в НАТО. Парламент страны ратифицировал соглашение с Североатлантическим Альянсом накануне.

      В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег. В последний раз жители иракской столицы видели зиму еще в 2008 году.

      Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Новости Львова Зарплата Инклюзивность
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