Выпуск новостей за 9:00: Зарплаты министров за январь. Инклюзивное ателье во Львове

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 9:00 – Кабмин обнародовал данные о зарплате министров за январь. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 68 тысяч гривен. Самую низкую зарплату насчитали министру Дмитрию Дубилету – около12,5 тысяч. Первое в Украине инклюзивное ателье появилось во Львове. Его работницами являются женщины с инвалидностью. Они шьют постель, платья и платки.

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