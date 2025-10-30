Под Токмаком взорвали железнодорожные пути с российским поездом: почему такие операции крайне важны

В Запорожье движение сопротивления взорвало железнодорожные пути на временно оккупированных территориях между населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района. Из-за взрыва военный поезд россиян сошел с рельсов под Токмаком.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что такие действия очень важны, ведь враг достаточно активно использует железную дорогу на временно оккупированном юге Украины. Именно поэтому Украине очень важно ослаблять там логистику россиян.

Почему надо разрушать железнодорожные пути Россия?

Александр Мусиенко объяснил, что Россия пытается создавать разветвленную логистическую сеть. Прежде всего оккупанты пробуют использовать железную дорогу там, где не могут оперативно привлекать авиацию, чтобы подвозить военные грузы.

Как правило такие атаки происходят тогда, когда (россияне – 24 Канал) должны перевозить грузы очень нужны на определенном направлении,

– сказал он.

Именно поэтому движение сопротивления выжидает нужный момент, чтобы уменьшить мощности врага.

Однако военнослужащий Сил ТрО ВСУ подчеркнул, что такие действия проукраинских диверсионных сил довольно рискованными для тех, кто этим занимается. Но это очень нужная работа, потому что несвоевременная логистика разрушает планы оккупантов на поле боя и помогает Силам обороны перегруппироваться и подготовиться к штурмовым действиям врага.

Какие проблемы у россиян на фронте?