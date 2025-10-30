Під Токмаком підірвали залізничну колію з російським потягом: чому такі операції вкрай важливі

На Запоріжжі рух опору підірвав залізничні колії на тимчасово окупованих територіях між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району. Через вибух військовий потяг росіян зійшов з рейок під Токмаком.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що такі дії є дуже важливими, адже ворог досить активно використовує залізницю на тимчасово окупованому півдні України. Саме тому Україні дуже важливо послаблювати там логістику росіян.

Чому треба руйнувати залізничні шляхи Росія?

Олександр Мусієнко пояснив, що Росія намагається створювати розгалужену логістичну мережу. Найперше окупанти пробують використовувати залізницю там, де не можуть оперативно залучати авіацію, щоб підвозити військові вантажі.

Як правило такі атаки відбуваються тоді, коли (росіяни – 24 Канал) мають перевозити вантажі дуже потрібні на певному напрямку,

– сказав він.

Саме тому рух опору вичікує потрібний момент, щоб зменшити потужності ворога.

Однак військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ підкреслив, що такі дії проукраїнських диверсійних сил є доволі ризикованими для тих, хто цим займається. Але це дуже потрібна робота, бо невчасна логістика руйнує плани окупантів на полі бою та допомагає Силам оборони перегрупуватися та підготуватись до штурмових дій ворога.

Які проблеми у росіян на фронті?