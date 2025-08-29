В Дагестане в воздух "взлетела" АЗС: зрелищный момент взрыва попал на видео
- Взрыв на АЗС в Дагестане произошел из-за разгерметизации емкости во время перекачки газа.
- В результате взрыва пострадали четыре человека.
29 августа вечером чрезвычайная ситуация случилась в российском Дагестане. Там взорвалась заправка. Жуткие кадры возгорания опубликовали в сети.
Взрыв произошел в селе Сулевкент в Хасавюртовском районе. Предварительно, во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. После взрыва загорелось сено и кладбище, что располагался неподалеку, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно о взрыве АЗС в Дагестане?
Сначала от АЗС тянулся черный дым, а потом уже произошло сильное возгорание. Пожар уже локализовали на 400 квадратных метрах. Количество пострадавших при взрыве на АЗС возросло до четырех человек. У них ожоги разных степеней: от первой до третьей. Двое госпитализированы.
Мужчины сняли момент взрыва на заправке: смотрите видео
Местные жители испугались сильного возгорания: смотрите видео
АЗС пылает, а потом взрывается еще мощнее: смотрите видео
Что известно о других пожарах в России?
- В Краснодарском крае под Геленджиком рядом с "дворцом Путина" произошел крупный пожар в результате атаки беспилотника. Площадь пожара составляла 32 тысячи квадратных метров. 23 человека были эвакуированы с берега с помощью катера.
- Россияне обвинили Украину в атаке на Курскую АЭС ночью 24 августа, в результате чего якобы произошло возгорание трансформатора.
- ВСУ поразили Новошахтинский НПЗ в ночь на 21 августа, что вызвало масштабный пожар, который не могли потушить несколько дней. В результате удара было уничтожено шесть резервуаров.