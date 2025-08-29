29 серпня надвечір надзвичайна ситуація трапилася у російському Дагестані. Там вибухнула заправка. Моторошні кадри займання опублікували у мережі.

Вибух стався у селі Сулевкент у Хасавюртівському районі. Попередньо, під час перекачування газу відбулася розгерметизація ємності газовоза. Після вибуху спалахнуло сіно та цвинтар, що розташовувався неподалік, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про вибух АЗС у Дагестані?

Спочатку від АЗС тягнувся чорний дим, а потім уже сталося сильне займання. Наразі пожежу локалізували на 400 квадратних метрі. Кількість постраждалих під час вибуху на АЗС зросло до чотирьох осіб. У них опіки різних ступенів: від першого до третього. Двоє госпіталізовані.

Що відомо про інші пожежі у Росії?