Взрыв произошел в селе Сулевкент в Хасавюртовском районе. Предварительно, во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. После взрыва загорелось сено и кладбище, что располагался неподалеку, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о взрыве АЗС в Дагестане?

Сначала от АЗС тянулся черный дым, а потом уже произошло сильное возгорание. Пожар уже локализовали на 400 квадратных метрах. Количество пострадавших при взрыве на АЗС возросло до четырех человек. У них ожоги разных степеней: от первой до третьей. Двое госпитализированы.

