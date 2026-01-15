В центре подготовки МВД в России произошел взрыв, есть пострадавшие
- В центре подготовки МВД России в Сыктывкаре произошел взрыв, пострадали по меньшей мере 9 человек, более 100 эвакуированы.
- Причина взрыва устанавливается, на месте работают спасатели, три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
В центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел России в Сыктывкаре, что относится к Республике Коми, посреди дня произошел взрыв. В результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Exilenova+", Mash и российские телеграм-каналы.
Что известно о взрыве в российском Сыктывкаре?
Согласно обнародованной информации, в здании МВД в Сыктывкаре 15 января произошел взрыв. Инцидент произошел в Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Коми на улице Менделеева.
По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 9 человек. Более 100 человек эвакуировали. На месте, как отмечается, сейчас работает несколько экипажей скорой помощи и спасателей.
Что стало причиной взрыва – детонация баллона во время проведения ремонтных работ или светошумовая граната устанавливается следствием. Сейчас в здании бушует пожар. Как минимум один человек, спасаясь от дыма и огня, выбрался на строительные леса,
– сообщают СМИ.
Дым после взрыва в центре МВД России: смотрите видео
Последствия взрыва в Сыктывкаре: смотрите видео
По состоянию на 13:00 площадь возгорания составляет около 340 квадратных метров. Три человека госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, у них – отравление продуктами горения, травмы и ожоги.
Другие недавние инциденты в России
За период новогодних праздников в роддоме номер 1 в российском Новокузнецке погибло по меньшей мере 9 младенцев. Причиной этого могла стать инфекция или халатность врачей.
Также недавно в Курской области более сотни населенных пунктов, в частности более 11 тысяч потребителей, осталась без света из-за атаки беспилотников на объект энергетики.
До этого сообщали, что в Алчевске пьяные российские военные из 88 бригады "Эспаньола" убили командира 136 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, полковника Эрика Селимова.