У центрі підготовки МВС у Росії стався вибух, є постраждалі

У центрі професійної підготовки Міністерства внутрішніх справ Росії у Сиктивкарі, що належить до Республіки Комі, посеред дня стався вибух. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Що відомо про вибух у російському Сиктивкарі?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у будівлі МВС у Сиктивкарі 15 січня стався вибух. Інцидент трапився в Центрі професійної підготовки МВС по Республіці Комі на вулиці Менделєєва.

За попередніми даними, постраждало щонайменше 9 осіб. Понад 100 людей евакуювали. На місці, як зазначається, наразі працює декілька екіпажів швидкої допомоги та рятувальників.

Що стало причиною вибуху – детонація балона під час проведення ремонтних робіт чи світлошумова граната встановлюється слідством. Зараз у будівлі вирує пожежа. Як мінімум одна людина, рятуючись від диму та вогню, вибралася на будівельні риштування,

Дим після вибуху у центрі МВС Росії: дивіться відео

Наслідки вибуху у Сиктивкарі: дивіться відео

Станом на 13:00 площа загоряння складає близько 340 квадратних метрів. Троє осіб госпіталізували до лікарні у важкому стані, у них – отруєння продуктами горіння, травми та опіки.

