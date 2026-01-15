Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Exilenova+", Mash та російські телеграм-канали.
Що відомо про вибух у російському Сиктивкарі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, у будівлі МВС у Сиктивкарі 15 січня стався вибух. Інцидент трапився в Центрі професійної підготовки МВС по Республіці Комі на вулиці Менделєєва.
За попередніми даними, постраждало щонайменше 9 осіб. Понад 100 людей евакуювали. На місці, як зазначається, наразі працює декілька екіпажів швидкої допомоги та рятувальників.
Що стало причиною вибуху – детонація балона під час проведення ремонтних робіт чи світлошумова граната встановлюється слідством. Зараз у будівлі вирує пожежа. Як мінімум одна людина, рятуючись від диму та вогню, вибралася на будівельні риштування,
– повідомляють ЗМІ.
Дим після вибуху у центрі МВС Росії: дивіться відео
Наслідки вибуху у Сиктивкарі: дивіться відео
Станом на 13:00 площа загоряння складає близько 340 квадратних метрів. Троє осіб госпіталізували до лікарні у важкому стані, у них – отруєння продуктами горіння, травми та опіки.
Інші нещодавні інциденти у Росії
За період новорічних свят у пологовому будинку номер 1 у російському Новокузнецьку загинуло щонайменше 9 немовлят. Причиною цього могла стати інфекція або недбалість лікарів.
Також нещодавно у Курській області понад сотня населених пунктів, зокрема понад 11 тисяч споживачів, залишилася без світла через атаку безпілотників на об'єкт енергетики.
До цього повідомляли, що в Алчевську п'яні російські військові з 88 бригади "Еспаньйола" вбили командира 136 окремої гвардійської мотострілецької бригади, полковника Еріка Селімова.