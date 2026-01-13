Ще до Нового року у лікарні ввели карантин, після чого стан дітей почав погіршуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Nexta.

Що відомо про масову загибель новонароджених дітей у Сибіру?

З 1 грудня по 11 січня 32 дитини у пологовому будинку номер 1 у Новокузнецьку проходили інтенсивну терапію у реанімації, 17 малюків знаходилися у вкрай важкому стані. Загинуло 9 дітей, майже всі з яких недоношені.

При цьому лише 8 січня загинуло 3 немовлят. Наймолодшому було 3 дні.

Причина їх смерті не пояснюється. Слідчі відкрили 2 кримінальні провадження, головного лікаря Віталія Хераскова тимчасово відсторонили. У лікарню виїхала комісія Міністерства охорони здоров'я.

Пацієнтки пологового будинку скаржаться на грубість персоналу, нестачу спеціалістів та лікарські помилки. У лікарні також є загальна нестача працівників, зокрема медсестер.

У самому закладі охорони здоров'я заперечують це.

Раніше пологовий будинок звинувачували в тому, що під час передчасних пологів немовляті відірвали руку, іншим дітям ламали ключиці та завдавали травм.

Пацієнтки також повідомляють про неправильну діагностику, відмови від кесарева та тяжкі наслідки після операцій.

