Ці факти наводяться у фільмі-розслідуванні "Слідство.Інфо". Порушення прав дітей під час евакуації до Туреччини підтвердив і омбудсман Дмитро Лубінець, передає 24 Канал із посиланням на пост чиновника.

Що відомо про ставлення до українських сиріт за кордоном?

За свідченнями виховаців дитбудинків, вони систематично зазнавали фізичного та психологічного насильства з боку вихователів, а також старших дітей щодо молодших. Зокрема:

дітей тримали в ізоляції, забороняли спілкуватися з турецькими психологами, які працювали на території готелю цілодобово, щоб вони не повідомляли про порушення прав;

карали позбавленням їжі;

іноді діти могли безконтрольно залишати територію готелю, наражаючи себе на небезпеку в іншій країні.

Всі ці порушення підтвердив Головний Омбудсман Туреччини у спеціальному звіті за результатами візиту. До моніторингу також були залучені представники Міністерства сім'ї та соціальних послуг Туреччини.

Цікаво, що у 2023 році представники Мінсоцполітики України теж проводили моніторинг умов перебування дітей у Туреччині, але в офіційному звіті вказували на належний догляд та забезпечення соціальними й медичними послугами. Водночас турецька сторона зверталася до МЗС України про порушення прав евакуйованих дітей, проте ці звернення не були належним чином враховані.

Всі виявлені факти насильства та порушень були зафіксовані у звіті та надіслані Прем'єр-міністру України та відповідальним органам для невідкладного реагування. Крім того, матеріали, що можуть свідчити про жорстоке поводження з дітьми, були направлені до Офісу генпрокурора.

Що відбувалося з дітьми у Туреччині?