Эти факты приводятся в фильме-расследовании "Слідство.Інфо". Нарушение прав детей во время эвакуации в Турцию подтвердил и омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал со ссылкой на пост чиновника.

Что известно об отношении к украинским сиротам за рубежом?

По свидетельствам воспитанников детдомов, они систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших детей в отношении младших. В частности:

детей держали в изоляции, запрещали общаться с турецкими психологами, которые работали на территории отеля круглосуточно, чтобы они не сообщали о нарушении прав;

наказывали лишением пищи;

иногда дети могли бесконтрольно покидать территорию отеля, подвергая себя опасности в другой стране.

Все эти нарушения подтвердил Главный Омбудсмен Турции в специальном отчете по результатам визита. К мониторингу также были привлечены представители Министерства семьи и социальных услуг Турции.

Интересно, что в 2023 году представители Минсоцполитики Украины тоже проводили мониторинг условий пребывания детей в Турции, но в официальном отчете указывали на надлежащий уход и обеспечение социальными и медицинскими услугами. В то же время турецкая сторона обращалась в МИД Украины о нарушении прав эвакуированных детей, однако эти обращения не были должным образом учтены.

Все выявленные факты насилия и нарушений были зафиксированы в отчете и направлены Премьер-министру Украины и ответственным органам для безотлагательного реагирования. Кроме того, материалы, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с детьми, были направлены в Офис генпрокурора.

Что происходило с детьми в Турции?