Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Exilenova+", Mash и российские телеграм-каналы.

Что известно о взрыве в российском Сыктывкаре?

Согласно обнародованной информации, в здании МВД в Сыктывкаре 15 января произошел взрыв. Инцидент произошел в Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Коми на улице Менделеева.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 9 человек. Более 100 человек эвакуировали. На месте, как отмечается, сейчас работает несколько экипажей скорой помощи и спасателей.

Что стало причиной взрыва – детонация баллона во время проведения ремонтных работ или светошумовая граната устанавливается следствием. Сейчас в здании бушует пожар. Как минимум один человек, спасаясь от дыма и огня, выбрался на строительные леса,

– сообщают СМИ.

Дым после взрыва в центре МВД России: смотрите видео

Последствия взрыва в Сыктывкаре: смотрите видео

По состоянию на 13:00 площадь возгорания составляет около 340 квадратных метров. Три человека госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, у них – отравление продуктами горения, травмы и ожоги.

