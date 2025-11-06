В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция: несколько человек травмированы, десятки эвакуированы
- В Ивано-Франковске в офисном помещении взорвалась зарядная станция, в результате чего два человека травмированы, а 40 эвакуированы.
- Пожар, охвативший 20 квадратных метров помещения, потушили с помощью 25 спасателей и 6 специальных автомобилей, а причины взрыва выясняются.
В Ивано-Франковске в офисном помещении взорвалась зарядная станция. В результате этого вспыхнул пожар – два человека травмированы, еще 40 пришлось эвакуировать из здания.
Сообщение о взрыве в одном из офисных помещений Ивано-Франковска поступило 6 ноября в 13:14. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковское ГСЧС.
Почему взорвалось офисное помещение?
По информации Службы спасения, пожар вспыхнул в результате взрыва зарядной станции. Огонь охватил около 20 квадратных метров помещения. Известно о двух раненых, еще 40 человек пришлось эвакуировать из здания.
Для ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и 6 специальных автомобилей. Около 13:32 огонь удалось потушить. Служба спасения сообщает, что причина и обстоятельства этого события выясняются специалистами.
В то же время спасатели призывают граждан соблюдать правила использования электроприборов и зарядных станций – не оставлять их без присмотра и использовать только сертифицированное оборудование.
Пожарные ликвидируют пожар: смотрите видео
Что известно о похожих случаях возгорания в Украине?
- На Таможенной площади во Львове во время движения загорелся трамвай. По словам депутата Игоря Зинкевича, в кабине произошло короткое замыкание электропроводки.
- Во Львове 25 октября над крышей театра имени Марии Заньковецкой заметили дым, на место прибыли спасатели. Предварительно установлено, что дым шел из дымохода жилых квартир в здании.
- 2 октября во Львове на улице Кокорудзы произошел взрыв газа в квартире, пострадала женщина. Одна квартира разрушена, соседние получили повреждения.