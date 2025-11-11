Взрыв прогремел в Харькове

Утром 11 ноября российские захватчики запустили по Украине баллистику. Во время вражеской атаки взрывы прогремели в Харькове

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Почему в Харькове прогремел взрыв?

Утром во вторник, 11 ноября, жители Харькова услышали взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистики из Курска.

Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города,

– объяснил Игорь Терехов.