11 ноября, 07:20
Взрыв прогремел в Харькове
Утром 11 ноября российские захватчики запустили по Украине баллистику. Во время вражеской атаки взрывы прогремели в Харькове
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
Почему в Харькове прогремел взрыв?
Утром во вторник, 11 ноября, жители Харькова услышали взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистики из Курска.
Взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города,
– объяснил Игорь Терехов.