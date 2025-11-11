Вибух прогримів у Харкові

Уранці 11 листопада російські загарбники запустили по Україні балістику. Під час ворожої атаки вибухи пролунали в Харкові

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Чому в Харкові пролунав вибух?

Уранці у вівторок, 11 листопада, жителі Харкова почули вибух. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістики з Курська.

Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста,

– пояснив Ігор Терехов.