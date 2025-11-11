11 листопада, 07:20
Вибух прогримів у Харкові
Уранці 11 листопада російські загарбники запустили по Україні балістику. Під час ворожої атаки вибухи пролунали в Харкові
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
Чому в Харкові пролунав вибух?
Уранці у вівторок, 11 листопада, жителі Харкова почули вибух. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістики з Курська.
Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста,
– пояснив Ігор Терехов.