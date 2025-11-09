Взрыв прогремел в Одессе: Россия атакует дронами
- Утром 9 ноября в Одесской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги, вызванный атакой российских дронов.
- Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе из акватории Черного моря, а воздушную тревогу объявили в 09:28.
Утром 9 ноября во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел взрыв. В это время россияне совершили очередную атаку на регион.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Смотрите также Украина снова под атакой "Шахедов": в каких областях звучит тревога
Почему в Одессе прогремел взрыв?
Жители Одессы сообщили о взрывах в городе. В это время звучала воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ рассказали об угрозе для региона.
БпЛА из акватории Черного моря в направлении населенного пункта Черноморск (Одесская область),
– отметили защитники.
О воздушной тревоге в регионе сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в 09:28.
Обратите внимание, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Где в Украине было громко?
Напомним, что вечером 8 ноября взрывы раздавались на Запорожье. Тогда в регионе была воздушная тревога из-за атаки дронов.
Кроме того, вечером 8 ноября Россия запустила по Украине 69 ударных беспилотников, среди которых 50 были дроны типа Shahed.
Предварительно, по состоянию на 09:00 9 ноября, противовоздушная оборона сбила или подавила 34 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.