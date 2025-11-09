Взрыв прогремел в Одессе: Россия атакует дронами

Утром 9 ноября во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел взрыв. В это время россияне совершили очередную атаку на регион.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Почему в Одессе прогремел взрыв?

Жители Одессы сообщили о взрывах в городе. В это время звучала воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ рассказали об угрозе для региона.

БпЛА из акватории Черного моря в направлении населенного пункта Черноморск (Одесская область),

– отметили защитники.

О воздушной тревоге в регионе сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в 09:28.

Где в Украине было громко?