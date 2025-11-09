Вибух прогримів в Одесі: Росія атакує дронами
- Вранці 9 листопада в Одеській області пролунав вибух під час повітряної тривоги, викликаний атакою російських дронів.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу з акваторії Чорного моря, а повітряну тривогу оголосили о 09:28.
Уранці 9 листопада під час повітряної тривоги в Одеській області пролунав вибух. У цей час росіяни здійснили чергову атаку на регіон.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Чому в Одесі пролунав вибух?
Жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. У цей час лунала повітряна тривога, Повітряні сили ЗСУ розповіли про загрозу для регіону.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку населеного пункту Чорноморськ (Одещина),
– зазначили захисники.
Про повітряну тривогу в регіоні повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер о 09:28.
Де в Україні було гучно?
Нагадаємо, що ввечері 8 листопада вибухи лунали на Запоріжжі. Тоді у регіоні була повітряна тривога через атаку дронів.
Крім того, звечора 8 листопада Росія запустила по Україні 69 ударних безпілотників, серед яких 50 були дрони типу Shahed.
Попередньо, станом на 09:00 9 листопада, протиповітряна оборона збила або подавила 34 ворожі БпЛА на півночі та сході країни.