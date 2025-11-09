Вибух прогримів в Одесі: Росія атакує дронами

Уранці 9 листопада під час повітряної тривоги в Одеській області пролунав вибух. У цей час росіяни здійснили чергову атаку на регіон.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Чому в Одесі пролунав вибух?

Жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. У цей час лунала повітряна тривога, Повітряні сили ЗСУ розповіли про загрозу для регіону.

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку населеного пункту Чорноморськ (Одещина),

– зазначили захисники.

Про повітряну тривогу в регіоні повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер о 09:28.

Де в Україні було гучно?