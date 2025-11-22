Взрыв раздался в Одессе: город под атакой дронов
- Около 15:43 в Одессе прогремел взрыв, когда город атаковали дроны.
- Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов с Черного моря на Одессу, Черноморск и Южное.
В Одессе слышали взрыв. На город летел вражеский дрон.
Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
Что известно о взрыве в Одессе?
Около 15:43 в Одессе слышали взрыв. Над городом летали дроны. Воздушную тревогу в области объявили в 14:48.
В Воздушных силах сообщали о движении вражеских дронов с Черного моря, в частности на Одессу, Черноморск и Южное.
Мониторинговые телеграмм-каналы писали о присутствии в небе Одессы беспилотников "Гербера".
На Измаильский район Одесской области была осуществлена атака вражескими беспилотниками, что привело к повреждениям инфраструктуры и возникновению пожаров.
Поврежден паромный комплекс на пункте пропуска Орловка, работу которого приостановлено, а двум пострадавшим оказана медицинская помощь.
22 ноября в Запорожской области взрывы услышали около 14:10.