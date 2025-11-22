Вибух пролунав в Одесі: місто під атакою дронів

В Одесі чули вибух. На місто летів ворожий дрон.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Що відомо про вибух в Одесі?

Близько 15:43 в Одесі чули вибух. Над містом літали дрони. Повітряну тривогу в області оголосили о 14:48.

У Повітряних силах повідомляли про рух ворожих дронів з Чорного моря, зокрема на Одесу, Чорноморськ і Південне.

Моніторингові телеграм-канали писали про присутність у небі Одеси безпілотників "Гербера".

