Вибух пролунав в Одесі: місто під атакою дронів
- Близько 15:43 в Одесі пролунав вибух, коли місто атакували дрони.
- Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів з Чорного моря на Одесу, Чорноморськ і Південне.
В Одесі чули вибух. На місто летів ворожий дрон.
Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
Дивіться також "Шахеди" знову били по Україні: що відомо про масований удар по Одещині й інші наслідки атаки
Що відомо про вибух в Одесі?
Близько 15:43 в Одесі чули вибух. Над містом літали дрони. Повітряну тривогу в області оголосили о 14:48.
У Повітряних силах повідомляли про рух ворожих дронів з Чорного моря, зокрема на Одесу, Чорноморськ і Південне.
Моніторингові телеграм-канали писали про присутність у небі Одеси безпілотників "Гербера".
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Останні новини про атаки-дронів камікадзе
На Ізмаїльський район Одещини було здійснено атаку ворожими безпілотниками, що призвело до пошкоджень інфраструктури та виникнення пожеж.
Пошкоджено поромний комплекс на пункті пропуску Орлівка, роботу якого призупинено, а двом постраждалим надано медичну допомогу.
22 листопада у Запорізькій області вибухи почули близько 14:10.