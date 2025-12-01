В Москве взорвался автомобиль: его владелец работал на "благо" российской армии
- В Москве утром автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.
- Он принадлежал сотруднику НИИ "Полюс", который занимается разработкой лазерных систем для оружия.
Утром в Москве произошло чрезвычайное происшествие. Там во дворе жилого комплекса взорвался и загорелся автомобиль.
Инцидент произошел на улице Радужная, 10 возле ЖК "Град Московский", передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что известно о взрыве авто в Новой Москве?
В сети распространили кадры пожара. На них яркое пламя пожирает Toyota Land Cruiser Prado.
Как пылала "Тойота" в Новой Москве: смотрите видео
Внутри авто никого не было. 41-летний владелец машины на момент инцидента находился в командировке в Юго-Восточной Азии.
Он оказался доктором физико-математических наук и специалистом в области квантовой электроники из Научно-исследовательского института "Полюс" имени Стельмаха. Этот НИИ занимается разработкой лазерных дальномеров, целеуказателей для высокоточного оружия и лазерных гироскопов для навигационных систем самолетов.
Пока владелец был в командировке, его машину "съел" огонь: смотрите видео
Что известно о других взрывах автомобилей в России?
- В Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова, ответственного за модернизацию средств радиоэлектронной борьбы. Ритиков был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода, главного разработчика средств РЭБ и РЭБ для российской армии.
- В центре Москвы взорвался люксовый лимузин Aurus Senat, который может принадлежать к автопарку Путина, стоимостью 330 тысяч евро. Событие вызвало панику среди российских чиновников из-за опасений возможных атак в Москве.
- В Подмосковье взорвали машину, в которой находился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.