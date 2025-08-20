Ночью 20 августа в Польше взорвался неизвестный объект. Сейчас у следствия есть 3 версии, что могло произойти.

Взрыв прогремел недалеко от Варшавы. Где именно и сколько километров до Украины, показывает 24 Канал на карте.

Смотрите также Поляков ночью разбудил сильный взрыв: заявляют о падении неизвестного объекта на поле

Где взорвался неизвестный объект в Польше?

Инцидент произошел в селе Осины в Люблинском воеводстве. До Варшавы оттуда всего 40 километров, а до границы с Украиной – более 110.

Где расположено село Осины: смотрите на карте

Напомним, что сейчас польские военные имеют три версии:

падение российского дрона,

использование беспилотника для контрабанды,

диверсия на территории Польши.

При этом, никаких нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси этой ночью не фиксировали.

Ранее в Польше падали ракеты и дроны