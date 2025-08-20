Вночі 20 серпня у Польщі вибухнув невідомий об'єкт. Наразі у слідства є 3 версії, що могло статися.

Вибух пролунав недалеко від Варшави. Де саме і скільки кілометрів до України, показує 24 Канал на карті.

Де вибухнув невідомий об'єкт у Польщі?

Інцидент стався у селі Осіни у Люблінському воєводстві. До Варшави звідти всього 40 кілометрів, а до кордону з Україною – понад 110.

Де розташоване село Осіни: дивіться на карті

Нагадаємо, що наразі польські військові мають три версії:

падіння російського дрона,

використання безпілотника для контрабанди,

диверсія на території Польщі.

При цьому, жодних порушень повітряного простору з боку України чи Білорусі цієї ночі не фіксували.

Раніше у Польщі падали ракети та дрони