Взрыв и пожар на Днепровском коксохиме: пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
В ночь на 29 января на Днепровском коксохимическом заводе в городе Каменское прогремел взрыв, затем здание охватило пламя. Пять пострадавших госпитализированы с ожогами. Они находятся в тяжелом состоянии.
По сообщению спасателей, инцидент произошел в смолоперерабатывающем цехе в половине четверную утра. Взорвалась газовоздушная смесь, что и стало причиной горения битума.
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В 4:07 часов ГСЧС-ники ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.
Пожар на Днепровском коксохимическом заводе
Повреждено технологическое оборудование цеха.
При каких обстоятельствах произошел взрыв – сейчас выясняют.
Смотрите видео последствий взрыва на коксохимическом заводе в Каменском
Смотрите видео последствий взрыва на коксохимическом заводе в Каменском