Взрыв и пожар на Днепровском коксохиме: пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

В ночь на 29 января на Днепровском коксохимическом заводе в городе Каменское прогремел взрыв, затем здание охватило пламя. Пять пострадавших госпитализированы с ожогами. Они находятся в тяжелом состоянии.

По сообщению спасателей, инцидент произошел в смолоперерабатывающем цехе в половине четверную утра. Взорвалась газовоздушная смесь, что и стало причиной горения битума. Читайте также: В Киеве произошел масштабный пожар: горел радиозавод – фото, видео В 4:07 часов ГСЧС-ники ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.

Пожар на Днепровском коксохимическом заводе Повреждено технологическое оборудование цеха. При каких обстоятельствах произошел взрыв – сейчас выясняют. Смотрите видео последствий взрыва на коксохимическом заводе в Каменском Смотрите видео последствий взрыва на коксохимическом заводе в Каменском