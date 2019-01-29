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      Взрыв и пожар на Днепровском коксохиме: пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

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      Взрыв и пожар на Днепровском коксохиме: пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
      / dv-gazeta.info

      В ночь на 29 января на Днепровском коксохимическом заводе в городе Каменское прогремел взрыв, затем здание охватило пламя. Пять пострадавших госпитализированы с ожогами. Они находятся в тяжелом состоянии.

      По сообщению спасателей, инцидент произошел в смолоперерабатывающем цехе в половине четверную утра. Взорвалась газовоздушная смесь, что и стало причиной горения битума.

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      В 4:07 часов ГСЧС-ники ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.


      Пожар на Днепровском коксохимическом заводе

      Повреждено технологическое оборудование цеха.

      При каких обстоятельствах произошел взрыв – сейчас выясняют.

      Смотрите видео последствий взрыва на коксохимическом заводе в Каменском

       

      Смотрите видео последствий взрыва на коксохимическом заводе в Каменском

       

      Теги: Новости Украины Пожар Взрыв ГСЧС Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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