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      Взрыв прогремел под авто бизнесмена во Львове: полиция открыла дело

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      В авто львовского бизнесмена Олега Манзия произошел взрыв
      В авто львовского бизнесмена Олега Манзия произошел взрыв / Galinfo.com.ua

      Под автомобилем львовского бизнесмена Олега Манзия прогремел взрыв 15 мая, когда авто как раз ехало по улице Трускавецкой. Манзий – основатель и директор девелоперской компании "Парус девелопмент".

      Вероятно, бизнесмен именно выехал из офиса возле жилого комплекса "Парус Smart". Его строят неподалеку от места взрыва. Во время движения авто Манзий услышал характерный для взрыва звук и после этого вышел из транспорта, сообщает Zaxid.net.

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      О взрыве под авто BMW в полицию сообщил сам 47-летний бизнесмен. На место отправились следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они выяснили, что в результате инцидента никто не пострадал.

      Что именно стало причиной взрыва и где была заложена взрывчатка – в полиции не говорят. Но по данным ТСН, взрывчатка была прикреплена под передним пассажирским креслом. Злоумышленники, скорее всего, хотели только напугать бизнесмена.

      Автомобиль не получил серьезных повреждений от взрыва. Однако на нем и на припаркованном неподалеку Daewoo Lanos остались незначительные повреждения.

      Вибух авто Манзій бізнесмен Львів
      Авто Манзия, под которым произошел взрыв

      Полиция открыла уголовное производство и расследует дело как покушение на умышленное убийство. Правоохранители выясняют, кто совершил преступление и проведет ряд экспертиз.

      Если злоумышленника найдут, ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

      Смотрите видео с места взрыва под автомобилем Манзия:

      Что известно про Олега Манзия?
      Он является владельцем нескольких компаний, занимающихся строительством и недвижимостью. Самые известные – строительные компании "Парус сети", "Лимарко-Украина", "Укртексколор".

      В 2015 году Манзий основал компанию "Парус Девелопмент". С тех пор компания построила во Львове 3 жилых комплекса - "Парус", "Парус Park" и "Парус Life". Сейчас во Львове продолжается строительство еще 2 комплексов – "Парус Smart" на улице Трускавецкой и "Парус City" на улице Кульпарковской.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Расследования Бизнес Криминальные новости Взрыв
      Источник: 24 канал
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