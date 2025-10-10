Город Чугуев Харьковской области оказался под массированной атакой ударных беспилотников вечером в пятницу, 10 октября. К сожалению, из-за вражеского обстрела уже есть последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского головы Галину Минаеву в Facebook и корреспондентов Общественного.

Смотрите также После массированного удара по энергетике россияне снова запустили "Шахеды": где сейчас опасность

Что известно об атаке на Чугуев?

Воздушная тревога в Чугуевском районе продолжается еще с 21:18. Воздушные силы ВСУ сообщали о фиксации ударных беспилотников в воздушном пространстве Харьковской области, которые, в частности, двигались мимо Великого Бурлука.

Уже в 22:00 появилась информация о нескольких группах БпЛА в районе Чугуева. Около 22:18 сообщили о серии взрывов, которая прозвучала в громаде. Вскоре местные власти обнародовали первые детали российской атаки на город.

Дорогие чугуевцы, город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорания на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий,

– написала Галина Минаева.

Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают. В областной военной администрации также никаких подробностей пока не приводили.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где еще атаковали россияне?