Місто Чугуїв Харківської області опинилося під масованою атакою ударних безпілотників увечері у п'ятницю, 10 жовтня. На жаль, через ворожий обстріл вже є наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голови Галину Мінаєву у Facebook та кореспондентів Суспільного.

Дивіться також Після масованого удару по енергетиці росіяни знову запустили "Шахеди": де зараз небезпека

Що відомо про атаку на Чугуїв?

Повітряна тривога у Чугуївському районі триває ще з 21:18. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про фіксацію ударних безпілотників у повітряному просторі Харківської області, які, зокрема, рухалися повз Великий Бурлук.

Вже о 22:00 з'явилася інформація про декілька груп БпЛА у районі Чугуєва. Близько 22:18 повідомили про серію вибухів, яка пролунала у громаді. Невдовзі місцева влада оприлюднила перші деталі російської атаки на місто.

Дорогі чугуївці, місто під масованою атакою ворожої зброї. Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків,

– написала Галина Мінаєва.

Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують. В обласній військовій адміністрації також жодних подробиць поки не наводили.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще атакували росіяни?