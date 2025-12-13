В Одессе и Днепре прогремели взрывы

Россияне в очередной раз атакуют украинские города. В ночь на 13 декабря враг обстреливает Днепропетровскую и Одесскую области.

Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Российские войска второй раз за день обстреляли гражданскую инфраструктуру порта Черноморска

Где слышали взрывы в ночь на 13 декабря?

По информации Общественного, в ночь на 13 декабря около 00:07 в Днепре прогремели взрывы. Однако сигнал воздушной тревоги в области прозвучал через две минуты после – в 00:09.

В то же время в Одессе включили тревогу 12 декабря в 23:26. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп вражеских БПЛА. Часть из них направлялась в Одесскую область из Николаевской области, а еще одну группу зафиксировали над акваторией Черного моря – она двигалась в сторону юга области.

Уже в 23:52 и 23:54 местные жители сообщили о звуках взрывов.