Укр Рус
24 Канал Новини України У Одесі та Дніпрі пролунали вибухи
13 грудня, 00:19
2

У Одесі та Дніпрі прогриміли вибухи

Діана Подзігун
Основні тези
  • У ніч на 13 грудня вибухи пролунали в Дніпрі та Одесі, сигнал тривоги в Дніпрі прозвучав після вибухів.
  • В Одесі тривога розпочалася 12 грудня, ворогові БпЛА зафіксували над Чорним морем, вони рухалися в бік області.

Росіяни вкотре атакують українські міста. В ніч на 13 грудня ворог обстрілює Дніпропетровщину та Одещину.

Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Російські війська вдруге за день обстріляли цивільну інфраструктуру порту Чорноморська 

Де чули вибухи в ніч на 13 грудня? 

За інформацією Суспільного, в ніч на 13 грудня близько 00:07 у Дніпрі прогриміли вибухи. Однак сигнал повітряної тривоги у області прозвучав за дві хвилини після – о 00:09.

Водночас в Одесі увімкнули тривогу 12 грудня о 23:26. Згодом Повітряні сили повідомили про рух кількох груп ворожих БпЛА. Частина з них прямувала на Одещини з Миколаївщини, а ще одну групу зафіксували над акваторією Чорного моря – вона рухалась у бік півдня області.

Уже о 23:52 та 23:54 місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів.

Де наразі є загроза російських безпілотників?

  • Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА курсом на місто Кривий Ріг.

  • Близько опівночі в українському повітряному просторі було зафіксовано рух безпілотника на Суми.

  • Ввечері 12 грудня, група БпЛА прямувала на південь Миколаївщини у північно-західному напрямку. Ще одна група рухалась на межі Херсонщини на Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.