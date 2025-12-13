У Одесі та Дніпрі прогриміли вибухи
- У ніч на 13 грудня вибухи пролунали в Дніпрі та Одесі, сигнал тривоги в Дніпрі прозвучав після вибухів.
- В Одесі тривога розпочалася 12 грудня, ворогові БпЛА зафіксували над Чорним морем, вони рухалися в бік області.
Росіяни вкотре атакують українські міста. В ніч на 13 грудня ворог обстрілює Дніпропетровщину та Одещину.
Про це повідомляє 24 Канал.
Де чули вибухи в ніч на 13 грудня?
За інформацією Суспільного, в ніч на 13 грудня близько 00:07 у Дніпрі прогриміли вибухи. Однак сигнал повітряної тривоги у області прозвучав за дві хвилини після – о 00:09.
Водночас в Одесі увімкнули тривогу 12 грудня о 23:26. Згодом Повітряні сили повідомили про рух кількох груп ворожих БпЛА. Частина з них прямувала на Одещини з Миколаївщини, а ще одну групу зафіксували над акваторією Чорного моря – вона рухалась у бік півдня області.
Уже о 23:52 та 23:54 місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів.
Де наразі є загроза російських безпілотників?
Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА курсом на місто Кривий Ріг.
Близько опівночі в українському повітряному просторі було зафіксовано рух безпілотника на Суми.
Ввечері 12 грудня, група БпЛА прямувала на південь Миколаївщини у північно-західному напрямку. Ще одна група рухалась на межі Херсонщини на Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.