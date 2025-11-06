В Донецке – мощные взрывы: под ударом мог оказаться склад боеприпасов оккупантов
- В Донецке слышали мощные взрывы, вероятно, есть попадание в склад боеприпасов оккупантов.
- Местные власти пока не комментировали ситуацию, информации о пострадавших нет.
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. По предварительной информации, произошло попадание в большой склад боеприпасов противника. Местные сообщают о громких звуках вторичной детонации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. Отметим, что в сети уже распространяют соответствующие кадры.
Что известно о взрывах в Донецке?
В сети сообщают о сильных взрывах в Донецке, которые удалось услышать после вероятных попаданий. Местные телеграмм-каналы информируют о якобы ракетном ударе. Обнародовали кадры, на которых слышна детонация.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя вышеупомянутую информацию, написал, что в Донецке поражен склад БпЛА в аэропорту. По его словам, "охота" за ним продолжалась давно.
Сейчас местная оккупационная власть не комментировала ситуацию и не обнародовала "официальной" информации по этому поводу. Сообщений о наличии или отсутствии пострадавших в результате этого также нет.
Какие детали известны о предыдущих подобных случаях?
Напомним, вечером 11 октября во временно оккупированном Донецке раздавались сильные взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщали о сильном пожаре в городе и попадании по территории гипермаркета.
В конце сентября беспилотник попал в склад боеприпасов россиян в Донецке. Там произошла детонация. Местные телеграмм-каналы предполагали, что попадание могло произойти в Петровском районе города.
Также в городе было громко в том же месяце ранее. Местные тогда находили обломки неизвестного объекта возле торгового центра. Предполагали попадание по многоквартирному дому в Киевском районе.