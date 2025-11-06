У Донецьку – потужні вибухи: під ударом міг опинитися склад боєприпасів окупантів
- У Донецьку чули потужні вибухи, ймовірно, є влучання у склад боєприпасів окупантів.
- Місцева влада поки не коментувала ситуацію, інформації про постраждалих немає.
У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, сталося влучання у великий склад боєприпасів противника. Місцеві повідомляють про гучні звуки вторинної детонації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Зазначимо, що у мережі вже поширюють відповідні кадри.
Що відомо про вибухи у Донецьку?
У мережі повідомляють про сильні вибухи у Донецьку, які вдалося почути після ймовірних влучань. Місцеві телеграм-канали інформують про нібито ракетний удар. Оприлюднили кадри, на яких чути детонацію.
В окупованому Донецьку гучно: дивіться відео
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи вищезгадану інформацію, написав, що у Донецьку уражено склад БпЛА в аеропорту. За його словами, "полювання" за ним тривала давно.
У Донецьку чути звуки детонації: дивіться відео
Наразі місцева окупаційна влада не коментувала ситуацію та не оприлюднювала "офіційної" інформації з цього приводу. Повідомлень про наявність або ж відсутність постраждалих внаслідок цього також немає.
Момент вибухів в окупованому Донецьку: дивіться відео
Які деталі відомі про попередні подібні випадки?
Нагадаємо, увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку лунали сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про сильну пожежу у місті та влучання по території гіпермаркету.
Наприкінці вересня безпілотник влучив у склад боєприпасів росіян у Донецьку. Там сталася детонація. Місцеві телеграм-канали припускали, що влучання могло статись у Петровському районі міста.
Також у місті було гучно того ж місяця раніше. Місцеві тоді знаходили уламки невідомого об'єкта біля торгівельного центру. Припускали влучання по багатоквартирному будинку в Київському районі.