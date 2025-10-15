Силы обороны повторно ударили по нефтебазе в оккупированной Феодосии: какие там последствия
- Силы обороны снова ударили по нефтебазе "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, повредив 16 резервуаров с горючим и вызвав масштабный пожар.
- Украинские военные также поразили радиолокационную станцию в Красной Поляне, пункт управления БПЛА в Олешках и склад боеприпасов в районе Макеевки.
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям и другим важным объектам России, в частности на временно оккупированных территориях. Стало известно, что украинские военные снова ударили по нефтебазе в Феодосии, что в Крыму.
Какие результаты удара по нефтебазе в оккупированной Феодосии?
Украинские военные подтвердили повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, что на временно оккупированной территории АР Крым.
Повреждены 16 резервуаров с горючим, уцелевшие после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар,
– рассказали в Генштабе.
Защитники напомнили, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тысячи кубических метров.
"Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ВОТ АР Крым), пункт управления БПЛА в Олешках (ВОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в районе Макеевки (ВОТ Донецкой области)", – отметили военные.
В Генеральном штабе ВСУ заверили, что реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии России против Украины, продолжается.
Ранее удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в комментарии 24 Каналу подтверждали источники в СБУ. Также тогда в Феодосии пострадала подстанция 220 кВ "Кафа", принадлежащая к энергомосту между Россией и Крымом.
Что известно об ударе по нефтебазе в Феодосии?
В ночь на 13 октября беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии, вызвав пожар. Самопровозглашенный премьер оккупационной власти в Крыму заявил, что пострадавших нет, а силы российской ПВО якобы сбили 20 дронов.
Последствия атаки на нефтяной объект оккупантов были видны даже из космоса. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые фиксировали клубы раскаленного воздуха над городом и над морем.
Стоит отметить, что это уже второй удар по нефтебазе в Феодосии за неделю. До этого взрывы и пожар там были 6 октября, из-за чего были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.