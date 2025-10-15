Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям и другим важным объектам России, в частности на временно оккупированных территориях. Стало известно, что украинские военные снова ударили по нефтебазе в Феодосии, что в Крыму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Какие результаты удара по нефтебазе в оккупированной Феодосии?

Украинские военные подтвердили повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, что на временно оккупированной территории АР Крым.

Повреждены 16 резервуаров с горючим, уцелевшие после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар,

– рассказали в Генштабе.

Защитники напомнили, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тысячи кубических метров.

"Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ВОТ АР Крым), пункт управления БПЛА в Олешках (ВОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в районе Макеевки (ВОТ Донецкой области)", – отметили военные.

В Генеральном штабе ВСУ заверили, что реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии России против Украины, продолжается.

Ранее удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в комментарии 24 Каналу подтверждали источники в СБУ. Также тогда в Феодосии пострадала подстанция 220 кВ "Кафа", принадлежащая к энергомосту между Россией и Крымом.

Что известно об ударе по нефтебазе в Феодосии?