Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах Росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Стало відомо, що українські військові знову вдарили по нафтобазі в Феодосії, що у Криму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Які результати удару по нафтобазі в окупованій Феодосії?

Українські військові підтвердили повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії, що на тимчасово окупованій території АР Крим.

Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа,

– розповіли у Генштабі.

Захисники нагадали, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російським військам пально-мастильними матеріалами. Загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тисячі кубічних метрів.

"Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області)", – зазначили військові.

У Генеральному штабі ЗСУ запевнили, що реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України, триває.

Раніше удар по Феодосійському морському нафтовому терміналу у коментарі 24 Каналу підтверджували джерела в СБУ. Також тоді у Феодосії постраждала підстанція 220 кВ "Кафа", що належить до енергомоста між Росією та Кримом.

Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії?