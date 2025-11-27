Базы "Ахмат" и часть Росгвардии пылают: их посетили "добрые" дроны
- В Грозном дроны попали в воинскую часть полка Росгвардии "Ахмат-Север", вызвав пожар.
- Подробности инцидента и масштабы нанесенного ущерба уточняются, фото последствий пока не разглашают по причинам безопасности.
В Грозном дроны попали во вражескую воинскую часть. В результате атаки на территории и в зданиях вспыхнул пожар.
Речь идет о местоположении полка Росгвардии "Ахмат-Север". Об этом сообщает 24 Канал со ссылками на Exilenova+.
Смотрите также Опасность была объявлена в 12 областях: ночью Россию массированно атаковали более 100 дронов
Что известно об ударе беспилотников?
По предварительным данным, несколько ударных БпЛА прорвались в столицу Чеченской Республики России и попали по воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север" расположенной в Байсангуровском районе Грозного. Вероятно, атака была направлена на воинскую часть 65384, где базируется 291-й гвардейский мотострелковый полк.
После попаданий на территории части был виден огонь и густой дым. Сейчас подробности инцидента, точные масштабы нанесенного ущерба и возможные последствия уточняются.
В группе NIYSO, которая выступает против режима Кадырова, сообщили, что имеют фото последствий атаки, однако временно их не разглашают из соображений безопасности.
Последствия атаки на воинскую часть в Грозном: смотрите видео
Также сообщается, что ударам подверглись и другие объекты, связанные с подразделениями "Ахмат-Север". В разных локациях были зафиксированы попадания и пожары.
Попадание в еще одну базу "Ахмат-Север": смотрите видео
Где еще недавно гремели взрывы в России?
В ночь на 26 ноября украинские оборонщики атаковали завод в Чебоксарах. Известно, что именно там изготавливали элементы для "Шахедов" и ракет типа "Калибр".
27 ноября украинскими дронами было поражено нефтеперерабатывающий завод в районе Новокуйбышевска, что в Самарской области России. Там были слышны мощные взрывы.
Также в ночь на 25 ноября взрывы слышали в Таганроге и Краснодарском крае. Известно о значительных разрушениях в этих районах и нескольких жертв. Вероятно, атака была направлена на предприятие, которое производит специальную авиатехнику.