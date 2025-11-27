Базы "Ахмат" и часть Росгвардии пылают: их посетили "добрые" дроны

В Грозном дроны попали во вражескую воинскую часть. В результате атаки на территории и в зданиях вспыхнул пожар.

Речь идет о местоположении полка Росгвардии "Ахмат-Север". Об этом сообщает 24 Канал со ссылками на Exilenova+.

Что известно об ударе беспилотников?

По предварительным данным, несколько ударных БпЛА прорвались в столицу Чеченской Республики России и попали по воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север" расположенной в Байсангуровском районе Грозного. Вероятно, атака была направлена на воинскую часть 65384, где базируется 291-й гвардейский мотострелковый полк.

После попаданий на территории части был виден огонь и густой дым. Сейчас подробности инцидента, точные масштабы нанесенного ущерба и возможные последствия уточняются.

В группе NIYSO, которая выступает против режима Кадырова, сообщили, что имеют фото последствий атаки, однако временно их не разглашают из соображений безопасности.

Последствия атаки на воинскую часть в Грозном: смотрите видео

Также сообщается, что ударам подверглись и другие объекты, связанные с подразделениями "Ахмат-Север". В разных локациях были зафиксированы попадания и пожары.

Попадание в еще одну базу "Ахмат-Север": смотрите видео

Где еще недавно гремели взрывы в России?