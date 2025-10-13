В Крыму прогремела серия мощных взрывов, но оккупанты придумали оправдание
- В Крыму 13 октября прогремела серия взрывов, которые местные жители связывают с атакой беспилотников.
- Оккупанты заявили, что взрывы были частью учений с применением различных видов оружия.
Вечером 13 октября местные телеграмм-каналы сообщили о серии взрывов во временно оккупированном Крыму. Впрочем, россияне заявили о так называемых учениях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный телеграмм-канал "Крымский ветер".
Что пишут о взрывах в Крыму?
Жители сообщили о громком взрыве в районе Симферополя или Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Это могло быть попадание.
Местные телеграмм-каналы отметили, что на Крым совершили атаку беспилотниками. В регионе прозвучала серия мощных взрывов.
Один из очевидцев объяснил, что видел вылет ракеты ПВО из села Красновка. После этого в облаках раздался взрыв. Стоит отметить, что перед этим пропагандисты писали о ракетной опасности.
Впрочем, оккупанты заявили, что в районе Качи до 20:00 якобы происходит тренировка расчетов ППДО с применением различных видов оружия.
Когда в Крыму также было громко?
Напомним, что вечером 12 октября беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате ударов там вспыхнул масштабный пожар.
Утром того же дня взрывы были слышны возле аэродромов "Бельбек", "Кача" и "Саки". Официальной информации о причинах взрывов не было, но местные жители отметили, что это было не похоже на работу российской ПВО.
К слову, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины "проредили" несколько важных радиолокационных зон на полуострове. Это дает больше возможностей для маневра во время ударов по Крыму.
По его словам, Украина способна освободить Крым от российских оккупантов. Но для этого должно совпасть много различных факторов.