Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Крыму прогремела серия мощных взрывов, но оккупанты придумали оправдание
13 октября, 19:52
3

В Крыму прогремела серия мощных взрывов, но оккупанты придумали оправдание

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В Крыму 13 октября прогремела серия взрывов, которые местные жители связывают с атакой беспилотников.
  • Оккупанты заявили, что взрывы были частью учений с применением различных видов оружия.

Вечером 13 октября местные телеграмм-каналы сообщили о серии взрывов во временно оккупированном Крыму. Впрочем, россияне заявили о так называемых учениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный телеграмм-канал "Крымский ветер".

Смотрите также Идеальное оружие для ударов по Кремлю: эксклюзивное интервью с полковником Британии в отставке

Что пишут о взрывах в Крыму?

Жители сообщили о громком взрыве в районе Симферополя или Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Это могло быть попадание.

Местные телеграмм-каналы отметили, что на Крым совершили атаку беспилотниками. В регионе прозвучала серия мощных взрывов.

Один из очевидцев объяснил, что видел вылет ракеты ПВО из села Красновка. После этого в облаках раздался взрыв. Стоит отметить, что перед этим пропагандисты писали о ракетной опасности.

Впрочем, оккупанты заявили, что в районе Качи до 20:00 якобы происходит тренировка расчетов ППДО с применением различных видов оружия.

Когда в Крыму также было громко?

  • Напомним, что вечером 12 октября беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате ударов там вспыхнул масштабный пожар.

  • Утром того же дня взрывы были слышны возле аэродромов "Бельбек", "Кача" и "Саки". Официальной информации о причинах взрывов не было, но местные жители отметили, что это было не похоже на работу российской ПВО.

  • К слову, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины "проредили" несколько важных радиолокационных зон на полуострове. Это дает больше возможностей для маневра во время ударов по Крыму.

  • По его словам, Украина способна освободить Крым от российских оккупантов. Но для этого должно совпасть много различных факторов.