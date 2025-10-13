Увечері 13 жовтня місцеві телеграм-канали повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. Втім, росіяни заявили про так звані навчання.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцевий телеграм-канал "Кримський вітер".

Дивіться також Ідеальна зброя для ударів по Кремлю: ексклюзивне інтерв'ю з полковником Британії у відставці

Що пишуть про вибухи у Криму?

Жителі повідомили про гучний вибух у районі Сімферополя або Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Це могло бути влучання.

Місцеві телеграм-канали наголосили, що на Крим здійснили атаку безпілотниками. У регіоні пролунала серія потужних вибухів.

Один з очевидців пояснив, що бачив виліт ракети ППО з села Красновка. Після цього у хмарах пролунав вибух. Варто зазначити, що перед цим пропагандисти писали про ракетну небезпеку.

Втім, окупанти заявили, що в районі Качі до 20:00 нібито відбувається тренування розрахунків ППДО із застосуванням різних видів зброї.

Коли в Криму також було гучно?