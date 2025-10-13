У Криму пролунала серія потужних вибухів, але окупанти придумали виправдання
- У Криму 13 жовтня пролунала серія вибухів, які місцеві жителі пов'язують з атакою безпілотників.
- Окупанти заявили, що вибухи були частиною навчань із застосуванням різних видів зброї.
Увечері 13 жовтня місцеві телеграм-канали повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. Втім, росіяни заявили про так звані навчання.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцевий телеграм-канал "Кримський вітер".
Дивіться також Ідеальна зброя для ударів по Кремлю: ексклюзивне інтерв'ю з полковником Британії у відставці
Що пишуть про вибухи у Криму?
Жителі повідомили про гучний вибух у районі Сімферополя або Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Це могло бути влучання.
Місцеві телеграм-канали наголосили, що на Крим здійснили атаку безпілотниками. У регіоні пролунала серія потужних вибухів.
Один з очевидців пояснив, що бачив виліт ракети ППО з села Красновка. Після цього у хмарах пролунав вибух. Варто зазначити, що перед цим пропагандисти писали про ракетну небезпеку.
Втім, окупанти заявили, що в районі Качі до 20:00 нібито відбувається тренування розрахунків ППДО із застосуванням різних видів зброї.
Коли в Криму також було гучно?
Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. Унаслідок ударів там спалахнула масштабна пожежа.
Зранку того ж дня вибухи чули біля аеродромів "Бельбек", "Кача" та "Саки". Офіційної інформації про причини вибухів не було, але місцеві жителі зазначили, що це було не схоже на роботу російської ППО.
До слова, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що Сили оборони України "прорідили" кілька важливих радіолокаційних зон на півострові. Це дає більше можливостей для маневру під час ударів по Криму.
За його словами, Україна здатна звільнити Крим від російських окупантів. Але для цього має збігтися багато різних факторів.