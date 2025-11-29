Вражеский обстрел Киевщины: один из городов полностью обесточен
- В ночь на 29 ноября Россия осуществила массированный обстрел Киевщины, в частности города Фастов.
- Из-за обстрела город временно обесточен.
В ночь на 29 ноября Россия нанесла массированный удар по Киевской области. В городе Фастов исчезла электроэнергия.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу ОВА.
Что известно об отсутствии света в Фастове?
Враг ночью 29 ноября массированно атаковал Киевскую область. Последствия фиксируют в 5 районах области.
Известно, что под атаку попал город Фастов. Так, из-за обстрела в городе отсутствует свет.
В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе,
– сообщил глава ОГА.
Проблемы со светом: последние новости
Утром 29 ноября во время атаки в Киеве в некоторых районах перебои со светом.
Мэр рассказал, что по состоянию на половину 8 часов утра без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.
К слову, в жилых домах правого берега столицы также снижено давление воды в системах водоснабжения.