Ворожий обстріл Київщини: одне із міст повністю знеструмлено
- У ніч проти 29 листопада Росія здійснила масований обстріл Київщини, зокрема міста Фастів.
- Через обстріл місто тимчасово знеструмлено.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника, главу ОВА.
Що відомо про відсутність світла у Фастові?
Ворог вночі 29 листопада масовано атакував Київщину. Наслідки фіксують в 5 районах області.
Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи,
– повідомив очільник ОВА.
Проблеми зі світлом: останні новини
Зранку 29 листопада під час атаки в Києві у деяких районах перебої зі світлом.
Мер розповів, що станом на о пів на 8 годину ранку без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.
До слова, у житлових будинках правого берега столиці також знижений тиск води в системах водопостачання.