Россияне массированно атаковали Новгород-Северский в Черниговской области: есть погибшие и раненые

Российская армия днем 21 октября массированно атаковала Новгород-Северский в Черниговской области. В городе было около 20 ударов вражескими беспилотниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова.

Что известно о массированной атаке на Новгород-Северский 21 октября?

Александр Селиверстов написал на своей странице в фейсбуке, что по состоянию на 15:40 россияне осуществляют массированный обстрел Новгород-Северского.

Уже около 20 ударов "Шахедами"! Всем оставаться в укрытиях!!!

– написал начальник Новгород-Северской районной военной администрации.

В городе после атаки виден дым. В сети также писали, что в районе Новгород-Северского после обстрела начались перебои со светом. Сейчас официальной информации по этому поводу "Черниговоблэнерго" не сообщало.

Впоследствии стало известно, что в городе есть погибшие и раненые. Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал, что известно о 4 погибших – двое мужчин и две женщины, а также 7 пострадавших.

"Среди них – ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести", – отметил Чаус.

Он также отметил, что в Новгород-Северском после атаки много разрушений.

Последствия российской атаки по Новгород-Северскому / Фото из телеграм-канала Вячеслава Чауса

Как Россия терроризирует Черниговскую область и энергетику региона?